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  1. В Украине

$2000 за отсрочку от мобилизации: в Винницкой области сообщено о подозрении военнослужащему

07:20, 2 августа 2023
Военнослужащий Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщен о подозрении в злоупотреблении влиянием.
$2000 за отсрочку от мобилизации: в Винницкой области сообщено о подозрении военнослужащему
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В Винницкой области сообщено о подозрении военнослужащему областного военкомата, который требовал 2000 долларов за отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона военнослужащему Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

«По данным следствия, военнослужащий за неправомерную выгоду обещал военнообязанному повлиять на принятие решения военными должностными лицами центра комплектования о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации без имеющихся на то законных оснований», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины при получении 2000 долларов.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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