єОселя: с 1 августа стартовал новый этап программы доступной ипотеки на жилье

Теперь подать заявку на участие в программе могут ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади.

Во вторник, 1 августа, вступили в силу принятые Правительством изменения в Постановление КМУ №856. Теперь подать заявку на участие в программе могут ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади. Об этом сообщает Министерство экономики.

Кроме того, по новым условиям кредит на жилье под 7% могут получить:

ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи.

Программа ориентирована на первичный рынок недвижимости, чтобы добиться максимального мультипликативного эффекта для роста экономики страны. Приобрести квартиру можно будет только в доме не старшем трех лет или возводимом.

Квартиру можно выбрать по следующим параметрам:

в доме не старше трех лет;

в здании, возводимом аккредитованным банком-партнером застройщиком (список доступен на сайтах банков).

Требования к нормативной площади и предельной стоимости при этом сохраняются: не более 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на каждого следующего члена семьи.

Условия участия в доме для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

В программе принимают участие 5 банков-партнеров: Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank. С начала работы єОселя они выдали более 3 млрд грн кредитов. Благодаря этому более 2,2 тысяч украинских семей уже приобрели собственное жилье.

Подать заявку на участие в программе можно на платформе Дія по ссылке.

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