Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Прогресс во внесении электронных деклараций за 2021 и 2022 годы пока почти отсутствует

Принятие в первом чтении закона о восстановлении е-декларирования, пока не способствовало активизации процесса подачи деклараций топ-чиновниками.

Вступили в силу изменения в бронировании залов судебных заседаний других судов в подсистеме видеоконференцсвязи

Приказом ГСА Инструкция дополнена новым разделом о бронировании залов судебных заседаний других судов для проведения видеоконференций.

Судья Верховного Суда Владимир Селиваненко уволился в отставку

В сентябре судье исполняется 65 лет.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

  1. В Украине

Суд оштрафовал на 51 гривну парня, который слушал песни Лепса в центре Львова

14:32, 1 августа 2023
Суд назначил мизерное наказание Лукьяну Зайцеву, который вместе с друзьями в автомобиле громко слушал песни российского исполнителя Лепса.
Суд оштрафовал на 51 гривну парня, который слушал песни Лепса в центре Львова
Фото: соцсети
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Галицкий районный суд Львова оштрафовал на 51 грн молодого человека, который вместе с друзьями в автомобиле громко слушал песни российского исполнителя в центре города. Об этом сообщает Zaxid.net

Так, 20-летний Лукьян Зайцев был наказан за мелкое хулиганство по ст. 173 КУоАП.

Отмечается также, что молодой человек должен оплатить еще 537 грн судебных издержек. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.

Как известно, 7 мая в центре Львова журналист решил сделать замечания водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, громко слушавшим песню российского исполнителя Лепса. Артист публично поддержал российскую агрессию и посещал оккупированные территории Украины. Прохожий снимал инцидент на видео и после замечания пассажир автомобиля пытался выбить из его рук телефон и ударить в лицо. Позже автомобиль припарковали на пл. Мицкевича, а сами парни с места конфликта скрылись.

За рулем автомобиля находился 26-летний житель Донецкой области, а агрессивным пассажиром оказался 20-летний житель Одессы.

9 мая стало известно, что им вручили повестки с вызовом в территориальный центр комплектования войск.

Позже в соцсетях пользователи опубликовали видео, на которых 20-летний участник инцидента извинялся за свой поступок и отмечал, что едет в полицию давать показания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Анатолій Марцинкевич
    Анатолій Марцинкевич
    член Ради суддів України, голова Апеляційного суду Хмельницької області
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва