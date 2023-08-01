Суд оштрафовал на 51 гривну парня, который слушал песни Лепса в центре Львова

Суд назначил мизерное наказание Лукьяну Зайцеву, который вместе с друзьями в автомобиле громко слушал песни российского исполнителя Лепса.

Фото: соцсети

Галицкий районный суд Львова оштрафовал на 51 грн молодого человека, который вместе с друзьями в автомобиле громко слушал песни российского исполнителя в центре города. Об этом сообщает Zaxid.net

Так, 20-летний Лукьян Зайцев был наказан за мелкое хулиганство по ст. 173 КУоАП.

Отмечается также, что молодой человек должен оплатить еще 537 грн судебных издержек. Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.

Как известно, 7 мая в центре Львова журналист решил сделать замечания водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, громко слушавшим песню российского исполнителя Лепса. Артист публично поддержал российскую агрессию и посещал оккупированные территории Украины. Прохожий снимал инцидент на видео и после замечания пассажир автомобиля пытался выбить из его рук телефон и ударить в лицо. Позже автомобиль припарковали на пл. Мицкевича, а сами парни с места конфликта скрылись.

За рулем автомобиля находился 26-летний житель Донецкой области, а агрессивным пассажиром оказался 20-летний житель Одессы.

9 мая стало известно, что им вручили повестки с вызовом в территориальный центр комплектования войск.

Позже в соцсетях пользователи опубликовали видео, на которых 20-летний участник инцидента извинялся за свой поступок и отмечал, что едет в полицию давать показания.

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