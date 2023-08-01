Прогресс во внесении электронных деклараций за 2021 и 2022 годы пока почти отсутствует

Принятие в первом чтении закона о восстановлении е-декларирования, пока не способствовало активизации процесса подачи деклараций топ-чиновниками.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнародовало обновленную статистику прогресса подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2021 и 2022 годы.

Напомним, что в 2023 году чиновники могут пока добровольно подать декларации за 2021 и 2022 годы, поскольку кампания по декларированию за эти годы фактически была сорвана из-за агрессии РФ.

По данным НАПК, по состоянию на 31 июля 2023 года декларации за 2021 год добровольно подали:

должностные лица категории «А» и «Б» – 34 802 (всего в Украине около 200 госслужащих категории «А» и около 42 тысяч госслужащих категории «Б»)

народные депутаты – 44 (включая председателя Верховной Рады). Сейчас в Верховной Раде IX созыва 403 народных депутата

министры – 5

председателя ОГА и ОВА – 7

заместители руководителя Офиса Президента – 3 (сейчас у руководителя Офиса Президента есть 10 заместителей)

судьи – 2 465 (по состоянию на 24 февраля 2022 года в Украине было 5 282 судьи)

прокуроры, следователи – 9 796

Что касается деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2022 год, то указанные декларации пока подали только 28 народных депутатов, 2 министра и 3 председателя ОГА/ОВА.

Напомним, что Совет судей Украины призвал судей добровольно подать декларации за 2021 и 2022 годы.

При этом в НАПК уже отметили, что декларации должностных лиц, которые будут поданы последними, будут проверены первыми.

Так же, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 27 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 9534, предусматривающий возобновление обязательного е-декларирования для должностных лиц, с возможностью дальнейшей проверки НАПК указанных в декларациях данных.

Автор: Вячеслав Хрипун

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