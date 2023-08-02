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  1. В Україні

Позичив $280 000 на «розвиток бізнесу» з торгівлі зброєю: повідомлено про підозру експравоохоронцю на Волині

09:55, 2 серпня 2023
Правоохоронець ошукав п’ятьох знайомих.
Позичив $280 000 на «розвиток бізнесу» з торгівлі зброєю: повідомлено про підозру експравоохоронцю на Волині
Фото: depositphotos
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На Волині повідомлено про підозру експравоохоронцю, який ошукав знайомих на 280 тисяч доларів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, з червня 2022 року по квітень 2023 року правоохоронець ошукав п’ятьох громадян. Він позичав у знайомих гроші на «розвиток бізнесу». Нібито планував налагодити легальну торгівлю зброєю та амуніцією і продавати її на території області.

Насправді не мав намірів відкривати справу чи повертати позичені кошти», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний заволодів заощадженнями потерпілих на загальну суму 280 тисяч доларів.

Наразі чоловік звільнений з правоохоронного органу.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику сектору одного з районних управлінь правоохоронного органу на Волині за фактом шахрайств, у тому числі у великих та особливо великих розмірах (ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого  у м. Львові.

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