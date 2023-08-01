За время военного положения приобрел имущество на 350 000 долларов: у днепропетровского военкома проведены обыски

За полтора года полномасштабного вторжения России руководитель областного ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепр.

Днепропетровский военком подозревается в незаконном обогащении. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«По данным следствия, днепропетровским военком во время действия военного положения оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в городе Днепр. Он также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 кв.

Стоимость имущества превышает его законные доходы», — говорится в сообщении.

Прокуроры совместно с оперативниками УСС в Днепропетровской области и следователями областной полиции провели неотложные обыски по месту работы, 6 адресов проживания руководителя областного ТЦК и его близких, а также автомобилях.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона незаконного обогащения руководителем Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ч. 1 ст. 368-5 УК Украины).

Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

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