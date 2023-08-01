Компенсація за знищене житло: стартує подача заявок через Дію, інструкція

У Мінвідновлення зазначили, що згодом буде відкрита можливість подачі заяви на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту.

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1 серпня, стартує другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф. Про це повідомили у Мінвідновлення.

Відсьогодні власники житла, чия оселя була знищена, зможуть подати заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Зробити це можна через застосунок Дія.

Отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке:

Зруйноване через бойові дії після 24 лютого

Не підлягає відновленню

Розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Як подати заяву

для початку потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане); після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку Дія:

Для подання заяви потрібно:

вибрати пільгову категорію, якщо є;

надати контактні дані;

замовити довідку про несудимість у Дії.

Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та прийматимуть рішення щодо надання компенсації.

У Мінвідновлення зазначають, що згодом буде відкрита можливість подачі заяви на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту.

Сама ж компенсація надаватиметься заявникам у формі електронного житлового сертифікату. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість.

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