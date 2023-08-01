Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВККС затвердила рейтинг кандидатів на посади суддів місцевих судів та сформувала резерв на вакантні посади суддів

У резерві на заміщення посад суддів місцевих загальних судів – 523 кандидата, на заміщення посад суддів адміністративних судів – 434 кандидата, на заміщення посад суддів господарських судів – 380 кандидатів.

Суддям не потрібно блокувати процедуру обрання голів судів, краще від цього не буде – РСУ

У РСУ закликали суддівські колективи до порозуміння та нагадали, що обрання голів судів – це почесний обов’язок кожного судді.

У керівництва Служби судової охорони вирішили з’ясувати, які висновки зробила ССО з подій у Шевченківському райсуді

Також у керівництва Служби судової охорони поцікавилися деталями кримінального провадження за фактом причетності посадових осіб Служби до нестачі боєприпасів, і необхідністю введення співробітників для масажу.

Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній

Прийняття у першому читанні закону про відновлення е-декларування, поки що не сприяло активізації процесу подання декларацій топ-посадовцями.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

  1. В Україні

Компенсація за знищене житло: стартує подача заявок через Дію, інструкція

22:00, 1 серпня 2023
У Мінвідновлення зазначили, що згодом буде відкрита можливість подачі заяви на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту.
Компенсація за знищене житло: стартує подача заявок через Дію, інструкція
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

1 серпня, стартує другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф. Про це повідомили у Мінвідновлення.

Відсьогодні власники житла, чия оселя була знищена, зможуть подати заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Зробити це можна через застосунок Дія.

Отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке:

  • Зруйноване через бойові дії після 24 лютого
  • Не підлягає відновленню
  • Розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Як подати заяву

  1. для початку потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане);
  2. після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку Дія:

Для подання заяви потрібно:

  • вибрати пільгову категорію, якщо є;
  • надати контактні дані;
  • замовити довідку про несудимість у Дії.

Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та прийматимуть рішення щодо надання компенсації.

У Мінвідновлення зазначають, що згодом буде відкрита можливість подачі заяви на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту.

Сама ж компенсація надаватиметься заявникам у формі електронного житлового сертифікату. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду