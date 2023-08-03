До програми єОселя приєднався ще один банк

До урядової програми єОселя приєднався ще один банк. Як повідомили у Мінекономіки, новий банк-партнер Укрексімбанк надаватиме кредити позичальникам з першим внеском від 20% терміном до 20 років за процентною ставкою 3% та 7% річних.
Відповідну угоду Укрексімбанк та Укрфінжитло уклали 1 серпня.
Відтепер в програмі беруть участь 6 банків-партнерів:
- Ощадбанк;
- Приватбанк;
- Укргазбанк;
- Глобус банк;
- Sky Bank;
- Укрексімбанк.
Подати заявку на участь у програмі можна у мобільному застосунку Дія.
Також ми писали про компенсацію за знищене житло: стартує подача заявок через Дію, інструкція.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.