До програми єОселя приєднався ще один банк

Відтепер в програмі беруть участь 6 банків-партнерів.

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До урядової програми єОселя приєднався ще один банк. Як повідомили у Мінекономіки, новий банк-партнер Укрексімбанк надаватиме кредити позичальникам з першим внеском від 20% терміном до 20 років за процентною ставкою 3% та 7% річних.

Відповідну угоду Укрексімбанк та Укрфінжитло уклали 1 серпня.

Відтепер в програмі беруть участь 6 банків-партнерів:

Ощадбанк;

Приватбанк;

Укргазбанк;

Глобус банк;

Sky Bank;

Укрексімбанк.

Подати заявку на участь у програмі можна у мобільному застосунку Дія.

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