Голова ВАКС з Послом США обговорили важливості роботи ВАКС підтримку США у подоланні корупції

Голова ВАКС Віра Михайленко зустрілася із Послом США в Україні Бріджит Брінк.

Джерело фото: ВАКС

Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко зустрілася із Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. Під час зустрічі обговорилися досягнення та виклики в роботі ВАКС, а також потреби підсилення інституційної спроможності суду. Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

«Пані Посол наголосила на особливій важливості роботи ВАКС для подолання корупції та підтримку США у цьому напрямку, зокрема, в контексті відбудови України. Голова ВАКС висловила подяку як за глобальну підтримку України Сполученими Штатами Америки, так і у розвитку ефективних механізмів боротьби з корупцією в Україні», – йдеться у повідомленні.

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