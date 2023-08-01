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  1. В Україні

Україна домовилися про використання хорватських портів для експорту зерна

13:14, 1 серпня 2023
З огляду на вихід рф з Чорноморської зернової ініціативи, важливою темою переговорів з хорватською стороною став український продовольчий експорт.
Україна домовилися про використання хорватських портів для експорту зерна
Джерело фото: mfa.gov.ua
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Україна та Хорватія домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна.

Про це повідомили у Міністерстві закордонний справ.

Так, 31 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних і європейських справ Республіки Хорватія Гордоном Гирличем-Радманом під час його візиту до України.

З огляду на вихід рф з Чорноморської зернової ініціативи, важливою темою переговорів став український продовольчий експорт.

«Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері — це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу», — підкреслив Дмитро Кулеба.

Також сторони обговорили зброю, підготовку до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, яка відбудеться у Загребі в жовтні та приділили значну частину переговорів впровадженню Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

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