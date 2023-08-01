Украина договорились об использовании хорватских портов для экспорта зерна

Учитывая выход рф с Черноморской зерновой инициативы, важной темой переговоров с хорватской стороной стал украинский продовольственный экспорт.

Источник фото: mfa.gov.ua

Украина и Хорватия договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Так, 31 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордоном Гирличем-Радманом во время его визита в Украину.

Учитывая выход рф с Черноморской зерновой инициативы, важной темой переговоров стал украинский продовольственный экспорт.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью. Каждый вклад в разблокировку экспорта, каждая открытая дверь — это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Благодарю Хорватию за конструктивную помощь», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также стороны обсудили оружие, подготовку к Международной донорской конференции по разминированию в Украине, которая состоится в Загребе в октябре и уделили значительную часть переговоров внедрению Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

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