Новые правила воинского учета в Украине: будут штрафовать работодателей

За работников без военно-учетных документов работодателям грозит штраф.

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Начиная с 2023 года, предприятия, которые принимают на работу работников без военно-учетных документов, могут получить штраф от 5,1 до 8,5 тысяч гривен. Ведение воинского учета теперь является обязательным условием для всех работников согласно новым правилам. Об этом говорится в Постановлении Кабмина от 30 декабря 2022 г. № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Это правило также распространяется на абитуриентов, которые планируют поступать в учебные заведения. В частности, они должны предоставить один из военно-учетных документов, таких как удостоверение о приписке (приписное свидетельство) для призывников, военный билет или временное удостоверение военнообязанного для военнообязанных и военный билет для резервистов.

В 2023 году была внедрена возможность предъявления этих документов в формате электронных копий с помощью приложения «Дія».

В случае нарушения соответствующих требований компаниям грозит штраф.

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