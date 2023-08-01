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В ВС высказались о порядке действий суда при рассмотрении заявлений об открытии производства о банкротстве юрлиц к тому же должнику, поданным в различные хозяйственные суды

12:36, 1 августа 2023
Смена должником зарегистрированного местонахождение после представления кредитором заявления об открытии производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности) не влияет на изменение территориальной подсудности хозяйственного суда.
В ВС высказались о порядке действий суда при рассмотрении заявлений об открытии производства о банкротстве юрлиц к тому же должнику, поданным в различные хозяйственные суды
Изображение: freepik.com
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Територіальна юрисдикція справи про банкрутство юридичних осіб за критерієм місцезнаходження боржника у випадку звернення із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство юридичних осіб має визначатися на дату подання кредитором заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство за місцезнаходженням боржника відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Як повідомили у Верховному Суді, у разі звернення ініціюючих кредиторів до різних господарських судів із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство має розглядатися заява, яка була календарно першою подана до суду (безпосередньо або через пошту чи інші засоби зв’язку), господарським судом за місцезнаходженням боржника, визначеним на підставі відомостей у ЄДР на день подання першої заяви.

Зміна боржником зареєстрованого місцезнаходження після подання кредитором заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не впливає на зміну територіальної підсудності господарського суду.

У випадку підтвердження правомірності відкриття однієї справи про банкрутство боржника інша справа про банкрутство того самого боржника закривається на підставі п. 3 ч. 1 ст. 90 КУзПБ (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), про що суд постановляє відповідну ухвалу.

КУзПБ не містить спеціальної норми щодо передачі за підсудністю справи про банкрутство, тому передача справи про банкрутство за підсудністю здійснюється на підставі та в порядку, встановленому ст. 31 ГПК України.

Водночас якщо провадження в першій справі відкрито, то друга справа про банкрутство того самого боржника підлягає закриттю, а не передачі за підсудністю.

Справа передається за підсудністю, якщо вона не належить до юрисдикції вказаного суду, за умови, що немає іншої відкритої справи про банкрутство цього ж боржника. В іншому випадку ця справа підлягає закриттю, оскільки в разі передачі такої справи в одному суді будуть дві справи про банкрутство одного боржника, що неприпустимо з точки зору принципу концентрації, та з огляду на те, що немає процесуального механізму об’єднання двох справ про банкрутство того самого боржника.

У випадку прийняття заяви про визнання боржника банкрутом господарським судом за місцезнаходженням, визначеним відповідно до відомостей у ЄДР на дату подання заяви першою, та при зміні боржником свого місцезнаходження і надходження заяви про визнання боржника банкрутом до господарського суду за новим місцезнаходженням цей суд має повернути заяву без розгляду.

Постанова судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС від 26 квітня 2023 року у справі № 904/2154/22.

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