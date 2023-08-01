Израильское судно, миновав «блокаду» россией Черного моря, стало в одном из украинских зерновых портов Дуная

Российский флот не решился блокировать израильское судно в Черном море.

Источник фото: dsnews.ua

Израильское судно Ams1 под наблюдением самолетов НАТО прошло через фактически заблокированное Россией Черное море и вошло в украинское устье Дуная. Вслед за ним идут еще два корабля. Об этом сообщает представитель OSINT-сообщества с ником Маркус Джонсон в Тwitter.

«Ams1 входит в украинское устье Дуная. Это первое судно, которое прорвало российскую блокаду Черного моря после бомбардировки Рени 25 июля. Начав свое путешествие из Ашдода, Израиль, оно открыто заявило о пункте назначения в Украине, поскольку пересекало Черное море по прямому курсу. Храбрые моряки», – пишет Джонсон.

По данным OSINT-сообщества, вслед за израильским Ams1 идут суда Sahin 2 и Yilmaz Kaptan под флагами Греции и Турции/Грузии соответственно.

Три иностранных судна стали в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная. Об этом сообщает Forbes USA.

Греческое и израильское судна прошли в Измаил через Босфор, а турецко-грузинское зашло из северной Турции. Корабли шли с включенными транспондерами, не скрывая курса. Это первый проход иностранных судов в украинские порты после выхода России из «зерновой сделки».

За кораблями наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО: патрульный самолет ВМС США P-8, военный Challenger с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО.

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