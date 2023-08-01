Ізраїльське судно, минувши «блокаду» росією Чорного моря, стало в одному з українських зернових портів Дунаю

Російський флот не наважився блокувати ізраїльське судно в Чорному морі.

Джерело фото: dsnews.ua

Ізраїльське судно Ams1 під наглядом літаків НАТО пройшло через фактично заблоковане росією Чорне море та увійшло в українське гирло Дунаю. Слідом за ним йдуть ще два кораблі. Про це повідомляє представник OSINT-спільноти з ніком Маркус Джонсон у Тwitter.

«Ams1 входить в українське гирло Дунаю. Це перше судно, яке прорвало російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Розпочавши свою подорож з Ашдода, Ізраїль, воно відкрито заявило про пункт призначення в Україні, оскільки перетинало Чорне море за прямим курсом. Хоробрі моряки», – пише Джонсон.

За даними OSINT-спільноти, слідом за ізраїльським Ams1 йдуть судна Sahin 2 та Yilmaz Kaptan під прапорами Греції та Туреччини/Грузії відповідно.

Три іноземні судна стали в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю. Про це повідомляє Forbes USA.

Грецьке та ізраїльське судна пройшли в Ізмаїл через Босфор, а турецько-грузинське зайшло з північної Туреччини. Кораблі йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи курсу. Це перший прохід іноземних суден до українських портів після виходу росії із «зернової угоди».

За кораблями спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, військовий Challenger із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США та літак раннього попередження E-3 від НАТО.

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