Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Давид Арахамія пояснив, що депутатам, які не голосують за законопроекти, яких вимагають міжнародні партнери, загрожує «виліт» з фракції

«Якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси і робитиму це», - сказав Давид Арахамія.

Депутати пропонують зупинити щодо військовослужбовців виконавчі провадження та зняти накладені арешти на рахунки

Пропонується зупинити стосовно військовослужбовців всі виконавчі провадження, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та зняти накладені арешти на рахунки.

Велика Палата ВС розглянула справу за позовом прокуратури про зобов`язання громадянина повернути земельну ділянку і визначила, що є легітимною метою втручання держави

Велика Палата Верховного Суду: Легітимною метою втручання держави у право особи на мирне володіння майном може бути здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або забезпечення сплати податків, інших зборів чи штрафів.

Суддя Верховного Суду Олена Калашнікова звільнилась у відставку

Судді Верховного Суду продовжують звільнятись у відставку.

Велика Палата розглянула справу про стягнення шкоди за пошкодження автомобіля внаслідок ДТП

В цій справі ВП Верховного Суду вирішувала питання, в яких випадках договір найму (оренди) транспортного засобу, стороною якого є ФОП, підлягає нотаріальному посвідченню.

  1. В Україні

Нові правила військового обліку в Україні: штрафуватимуть роботодавців

20:38, 1 серпня 2023
За працівників без військово-облікових документів роботодавцям загрожує штраф.
Нові правила військового обліку в Україні: штрафуватимуть роботодавців
Джерело фото: Главком
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Починаючи з 2023 року, підприємства, які приймають на роботу працівників без військово-облікових документів, можуть отримати штраф від 5,1 до 8,5 тисяч гривень. Ведення військового обліку тепер є обов'язковою умовою для всіх працівників згідно з новими правилами. Про це йдеться в Постанові Кабміну від 30 грудня 2022 р. № 1487 Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Це правило також поширюється на абітурієнтів, які планують вступати до навчальних закладів. Зокрема, вони повинні надати один із військово-облікових документів, таких як посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) для призовників, військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для військовозобов'язаних та військовий квиток для резервістів.

У 2023 році була впроваджена можливість пред'явлення цих документів у форматі електронних копій за допомогою застосунку «Дія».

У разі порушення відповідних вимог компаніям загрожує штраф.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Лісовська
    Олена Лісовська
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду