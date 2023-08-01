Нові правила військового обліку в Україні: штрафуватимуть роботодавців

За працівників без військово-облікових документів роботодавцям загрожує штраф.

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Починаючи з 2023 року, підприємства, які приймають на роботу працівників без військово-облікових документів, можуть отримати штраф від 5,1 до 8,5 тисяч гривень. Ведення військового обліку тепер є обов'язковою умовою для всіх працівників згідно з новими правилами. Про це йдеться в Постанові Кабміну від 30 грудня 2022 р. № 1487 Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Це правило також поширюється на абітурієнтів, які планують вступати до навчальних закладів. Зокрема, вони повинні надати один із військово-облікових документів, таких як посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) для призовників, військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для військовозобов'язаних та військовий квиток для резервістів.

У 2023 році була впроваджена можливість пред'явлення цих документів у форматі електронних копій за допомогою застосунку «Дія».

У разі порушення відповідних вимог компаніям загрожує штраф.

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