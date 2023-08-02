Как получить заказанный в подразделении ГМС заграничный паспорт или ID-карту, если находитесь за границей

Доставка документа осуществляется посредством дипломатической почты и составляет от 3-х месяцев.

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В Государственной миграционной службе объяснили, как забрать заказанные документы в подразделении миграционной службы, находясь за границей.

Так, там отмечают, что если вы находитесь за границей и не успели своевременно получить заказанный в подразделении ГМС заграничный паспорт или ID-карту, то забрать эти документы можно через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

«Чтобы получить за границей паспортный документ, следует обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания заграничного паспорта или ID-карты. Заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ГМС в Украине, в котором этот документ оформлялся», - объяснили в миграционной службе.

Также в ГМС отметили, что нужно учесть то, что получение доставленного в дипломатическое учреждение документа осуществляется исключительно при условии личного присутствия заявителя или его законного представителя (для детей до 16 лет).

Доставка документа в учреждение осуществляется посредством дипломатической почты и составляет от 3-х месяцев.

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