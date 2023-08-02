В Украину идет сильная жара: когда ждать

Местами столбики термометров поднимутся до +40°.

Фото: 5.ua

Украинцы предупредили, что на страну надвигается сильная жара.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, повышение температуры будет уже в конце этой недели. В ближайшие дни прогнозируется высокая температура на юге и востоке Украины.

«В Украину идет сильная жара. В конце недели, в течение 4-6 августа, температура воздуха в большинстве областей будет кусать 32-39 градусов.

На востоке и юге, по всей вероятности, будет до +40!», - сообщила она.

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