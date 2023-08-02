Яка відповідальність передбачена для інструкторів з водіння, екзаменаторів та контролюючих органів

Запроваджено адміністративну відповідальність у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами.

29 липня набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами».

У ньому йдеться про запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами.

Міністерство внутрішніх справ роз’яснило, яка відповідальність передбачена для інструкторів, екзаменаторів та контролюючих органів.

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