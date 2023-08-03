Що може служити підставами для проведення перевірки ВПО – Омбудсман роз’яснив

У разі повідомлення особою про відсутність на місці (з поважних причин), перевірку відкладуть на два тижні.

Джерело фото: Facebook/Mykola Povoroznyk

З липня територіальні органи Нацсоцслужби проводитимуть перевірку фактичного місця проживання/перебування ВПО. До них можуть також залучати посадових осіб органів соціального захисту населення та/або територіальних громад.

Як пояснив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, підставами для проведення перевірки є:

особа стала на облік ВПО в межах однієї територіальної громади;

у разі отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача допомоги;

отримання рекомендацій Мінфіну за результатами верифікації.

Омбудсман зазначає, що особу, яку перевірятимуть, мають повідомити про перевірку не менш як за 2 два календарних дні до її проведення (телефоном або іншим доступним засобом зв’язку, який забезпечує фіксацію такого повідомлення).

У разі повідомлення особою про відсутність на місці (з поважних причин), перевірку відкладуть на два тижні.

Якщо ВПО під час перевірки відсутня, посадові особи складуть відповідний акт і залишать повідомлення цій особі.

Окрім цього, непроходження ВПО протягом 30 днів ідентифікації та/або встановлення невідповідності критеріям – це причина для скасування виплат, наголосив Лубінець.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.