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Що може служити підставами для проведення перевірки ВПО – Омбудсман роз’яснив

20:25, 3 серпня 2023
У разі повідомлення особою про відсутність на місці (з поважних причин), перевірку відкладуть на два тижні.
Що може служити підставами для проведення перевірки ВПО – Омбудсман роз’яснив
Джерело фото: Facebook/Mykola Povoroznyk
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З липня територіальні органи Нацсоцслужби проводитимуть перевірку фактичного місця проживання/перебування ВПО. До них можуть також залучати посадових осіб органів соціального захисту населення та/або територіальних громад.

Як пояснив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, підставами для проведення перевірки є:

  • особа стала на облік ВПО в межах однієї територіальної громади;
  • у разі отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача допомоги;
  • отримання рекомендацій Мінфіну за результатами верифікації.

Омбудсман зазначає, що особу, яку перевірятимуть, мають повідомити про перевірку не менш як за 2 два календарних дні до її проведення (телефоном або іншим доступним засобом зв’язку, який забезпечує фіксацію такого повідомлення).

У разі повідомлення особою про відсутність на місці (з поважних причин), перевірку відкладуть на два тижні.

Якщо ВПО під час перевірки відсутня, посадові особи складуть відповідний акт і залишать повідомлення цій особі.

Окрім цього, непроходження ВПО протягом 30 днів ідентифікації та/або встановлення невідповідності критеріям – це причина для скасування виплат, наголосив Лубінець.

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