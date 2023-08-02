ВАКС конфисковал часть имущества коллаборанта Дмитрия Вороны

Антикорсуд частично удовлетворил иск Минюста о применении санкций к экс-заместителю министра юстиции, «сенатору от Запорожской области рф» Дмитрию Вороне.

Высший антикоррупционный суд конфисковал часть активов у Дмитрия Вороны, который является «сенатором» рф от оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

«Высший антикоррупционный суд 31 июля 2023 принял решение о частичном удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Вороне Дмитрию Николаевичу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в рамках закона Украины «О санкциях». ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие Вороне Д.М., а именно:

четыре квартиры;

десять земельных участков;

садовый дом;

домовладение;

три автомобиля;

денежные средства.

Вместе с тем ВАКС отказал в удовлетворении исковых требований по взысканию денежных средств жены, поскольку они не принадлежат ответчику.

Судом провозглашена только вступительная и резолютивная часть решения суда (сокращенное решение), полный текст решения суда составляется не позднее пяти дней со дня провозглашения.

Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана участником дела и/или его представителем в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня составления полного текста решения суда и его опубликования на официальном веб-сайте Высшего антикоррупционного суда.

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