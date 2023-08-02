Адміністрації Державної прикордонної служби додали повноважень

Тепер вона також координує діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону.

Фото: УНІАН

Кабмін постановою від 28 липня №788 розширив повноваження Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Зокрема, Положення про Адміністрацію ДПСУ доповнили пунктом 8-1 про те, що вона також координує діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону, пропуску до/з тимчасово окупованої території України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду.

Крім того, для Адміністрації ДПСУ визначили також, що вона:

планує здійснення заходів з посилення охорони державного кордону, суверенних прав України у виключній (морській) економічній зоні, подає Міністру внутрішніх справ пропозиції про залучення військових частин і підрозділів Збройних Сил до здійснення заходів з посилення охорони державного кордону, суверенних прав України у виключній (морській) економічній зоні;

організовує планування участі органів Держприкордонслужби у прикритті державного кордону, відсічі збройній агресії проти України, ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту на державному кордоні, міжнародного збройного конфлікту;

бере участь у розробленні порядку передачі ділянок державного кордону, що охоронялися органами і підрозділами Держприкордонслужби, для їх прикриття військовими частинами і підрозділами Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань.

Автор: Наталя Мамченко

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