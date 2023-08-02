Під час окупації Київщини прострелив ногу чоловіку: повідомлено про підозру російському майору

Від отриманого вогнепального поранення частину ноги чоловіку ампутували лікарі.

Фото: vchasnoua.com

Правоохоронці заочно повідомили про чергову підозру майору – заступнику командира мотострілецької роти 15-ої окремої мотострілецької бригади збройних сил рф за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням під час окупації Київської області. Про це інформує Київська обласна прокуратура.

У відомстві зазначили, що цей військовослужбовець країни - агресора вже є фігурантом у трьох інших кримінальних провадженнях, обвинувальні акти у двох з яких направлено до суду.

За його наказом підлеглі військовослужбовці рф позбавили волі 8 мирних мешканців окупованого села. Вони проводили незаконні допити чоловіків, били їх кулаками, ногами та застосовували вогнепальну зброю, аби отримати інформацію про військовослужбовців ЗСУ. Після цього за наказом обвинуваченого його підлеглі розстріляли 5 заручників із вогнепальної зброї.

«В ході розслідування кримінальних проваджень прокурори та слідчі встановили достатньо доказів його причетності до скоєння ще одного воєнного злочину.

Так, у березні 2022 року підозрюваний перебував в окупованому селі Богданівка Броварського району. Опівночі, спільно зі співслужбовцями, він зайшов до будинку, в підвалі якого переховувалися від окупантів мирні мешканці. Російські військові відкрили вогонь з вогнепальної зброї по стінах, після чого наказали всім присутнім зібратися біля входу в підвал.

Окупанти витягли з укриття беззбройного чоловіка та відвели до кімнати. Там підозрюваний без попередження здійснив прицільний постріл у ногу потерпілого. Військовослужбовець країни-агресора погрожував чоловіку вбивством та приставляв зброю до голови. Від отриманого вогнепального поранення частину ноги чоловіку ампутували лікарі», - сказано у повідомленні.

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