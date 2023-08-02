Дональду Трампу висунули кримінальні звинувачення у справі про штурм Капітолія

Колишнього президента США викликали постати перед судом у Вашингтоні 3 серпня.

Колишньому президентові США Дональду Трампу висунули звинувачення за чотирма пунктами у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року. Про це повідомляють CNN та New York Times.

Експрезидента США обвинувачують у:

змові з метою порушення прав,

змові з метою обману уряду,

перешкоджанні офіційному розслідуванню,

змові з метою перешкоджання розслідуванню.

За двома із цих пунктів Трампу може загрожувати до п'яти років в'язниці, ще за двома — до 20.

«Кожна із цих змов — що базувалася на поширеній недовірі, яку обвинувачений створював через дестабілізаційну брехню про фальсифікації виборів — була спрямована на фундаментальну функцію федерального уряду США: національний процес збору, підрахунку та сертифікації результатів президентських виборів», — йдеться в обвинуваченні.

Прокуратура заявила, що Трамп «був сповнений рішучості залишитися при владі» після програшу на виборах 2020 року, і що він разом зі співучасниками організував змову, аби скасувати результати виборів під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Сам Трамп звинувачення відкидає, називаючи їх політично мотивованими та фальшивими.

Колишнього президента США викликали постати перед судом у Вашингтоні 3 серпня.

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