Дональду Трампу висунули кримінальні звинувачення у справі про штурм Капітолія

Колишньому президентові США Дональду Трампу висунули звинувачення за чотирма пунктами у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року. Про це повідомляють CNN та New York Times.
Експрезидента США обвинувачують у:
- змові з метою порушення прав,
- змові з метою обману уряду,
- перешкоджанні офіційному розслідуванню,
- змові з метою перешкоджання розслідуванню.
За двома із цих пунктів Трампу може загрожувати до п'яти років в'язниці, ще за двома — до 20.
«Кожна із цих змов — що базувалася на поширеній недовірі, яку обвинувачений створював через дестабілізаційну брехню про фальсифікації виборів — була спрямована на фундаментальну функцію федерального уряду США: національний процес збору, підрахунку та сертифікації результатів президентських виборів», — йдеться в обвинуваченні.
Прокуратура заявила, що Трамп «був сповнений рішучості залишитися при владі» після програшу на виборах 2020 року, і що він разом зі співучасниками організував змову, аби скасувати результати виборів під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
Сам Трамп звинувачення відкидає, називаючи їх політично мотивованими та фальшивими.
Колишнього президента США викликали постати перед судом у Вашингтоні 3 серпня.
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