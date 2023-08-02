Атака «шахедами» по Одещині: оприлюднили фото наслідків

Ворог атакував портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області.

Джерело фото: Олег Кіпер / Telegram

Як раніше повідомлялося, у ніч проти 2 серпня російські окупаційні війська «шахедами» атакували портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі оприлюднив фото наслідків атаки.

Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

Джерело фото: Олег Кіпер / Telegram

Нагадаємо, ворог уночі також атакував Київ.

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