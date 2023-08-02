Атака «шахедами» по Одесской области: обнародовали фото последствий

Как ранее сообщалось, в ночь на 2 августа российские оккупационные войска «шахедами» атаковали портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем Telegram-канале обнародовал фото последствий атаки.
В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.
Источник фото: Олег Кипер / Telegram
Напомним, враг ночью также атаковал Киев.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.