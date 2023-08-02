Атака «шахедами» по Одесской области: обнародовали фото последствий

Враг атаковал портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области.

Источник фото: Олег Кипер / Telegram

Как ранее сообщалось, в ночь на 2 августа российские оккупационные войска «шахедами» атаковали портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем Telegram-канале обнародовал фото последствий атаки.

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

Источник фото: Олег Кипер / Telegram

Напомним, враг ночью также атаковал Киев.

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