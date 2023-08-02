Кабмин одобрил Стратегию возвращения активов на 2023-2025 года: что она предусматривает

Стратегия возвращения активов определяет курс государственной политики по внедрению комплексной модели возвращения незаконных активов в Украину.

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Агентство по розыску и менеджменту Активов сообщило, что Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию возвращения активов на 2023-2025 годы. Об этом говорится в пресс-службе АРМА.

В ведомстве отмечают, что Стратегия определяет курс государственной политики по внедрению комплексной модели возврата незаконных активов в Украину путем:

- усовершенствование законодательства о возврате активов, полученных преступным путем;

- усиление институциональных возможностей государственных органов, уполномоченных на осуществление мер по возврату активов;

- усиление межведомственного и международного сотрудничества в соответствующей сфере.

При этом принятый документ будет служить также основой для разработки механизмов выплаты компенсаций, возмещения ущерба или ущерба, причиненного Украине вследствие совершения уголовных правонарушений, а также для возмещения ущерба, причиненного нашей стране вследствие вооруженной агрессии российской федерации.

«Принятие Стратегии до сих пор оставалось существенным элементом выполнения обязательств Украины перед ЕС, на чем неоднократно отмечали наши европейские партнеры. Это также важный шаг для институционального развития АРМА, который позволит раскрыть потенциал Агентства по реализации мер возвращения преступных активов в Украину», - отметила Председатель АРМА Елена Дума.

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