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Применение процедур банкротства в период действия военного положения: внесены изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства

17:40, 2 августа 2023
Закон призван упростить доступ субъектов хозяйствования, ставших неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии рф, к судебным процедурам банкротств.
Применение процедур банкротства в период действия военного положения: внесены изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства
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29 июля вступил в силу Закон Украины от 13.07.2023 № 3249-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам производства и применения процедур банкротства в период действия военного положения», опубликованный в Официальном вестнике Украины 28 июля 2023 № 19. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Из пояснительной записки усматривается, что этот закон разработан с целью упрощения доступа к процедурам банкротств и повышения эффективности их применения в условиях военного и послевоенного положения и с целью уточнения ряда процедурных вопросов и устранения несогласованностей и недостатков, выявленных при практическом положении Кодекса Украины по процедурам банкротство.

Для полноценного использования возможностей Кодекса для сохранения постоянства экономических отношений в Украине, возможности восстановления платежеспособности должников, в том числе сохранения рабочих мест и урегулирования выполнения обязательств, а также предотвращения банкротства должников или быстрого выхода неплатежеспособных должников с рынка, предусмотрены компенсаторные и дополнительные механизмы время военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены, которые позволят таким неплатежеспособным субъектам применять судебные процедуры банкротства без дополнительных условий, которые могут быть препятствием для доступа или объективно сложными для исполнения.

Документ призван упростить доступ субъектов хозяйствования, ставших неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии рф, к судебным процедурам банкротств.

В частности, на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены:

  • проведение собрания и комитета кредиторов может осуществляться дистанционно;
  • может быть продлено хозяйственным судом сроки проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве (неплатежеспособность), обращение в рамках производства по делу о банкротстве (неплатежеспособность) о признании недействительными сделок, совершенных должником, действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, объявления о проведении первого, повторного и/или второго повторного аукциона, выполнения плана санации или реструктуризации долгов должника, процедуры распоряжения имуществом, ликвидации, реструктуризации долгов должника и погашения долгов должника;
  • арбитражный управляющий не несет дисциплинарной ответственности за несовершение действий и неисполнение обязанностей, если это было невозможно в связи с ведением боевых действий;
  • останавливается начисление процентов по обязательствам должника перед кредиторами, которые реструктуризированы согласно плану санации или плана реструктуризации долгов должника;
  • дело о банкротстве может быть возбуждено без авансирования вознаграждения арбитражному управляющему на депозитный счет суда при условии заключения должником с арбитражным управляющим сделки;
  • вред и/или ущерб, причиненный должнику в результате вооруженной агрессии против Украины, подлежат обязательной оценке в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

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