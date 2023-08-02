Задержали киевлянина, который за $5 000 обещал повлиять на МСЭК по присвоению группы инвалидности

Мужчина, обещавший повлиять на МСЭК, был задержан во время получения им неправомерной выгоды.

В Киеве задержали 46-летнего мужчину, который предложил гражданину за 5 000 долларов США помочь в получении справки МСЭК для определения ему группы инвалидности, в связи с отсутствием одной почки от рождения. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, 30 июня в качестве первой части взятки фигуранту передано 3500 долларов США, а другую часть неправомерной выгоды в сумме 1500 долларов США планировалось передать 27.07.2023.

27 июля 2023 года злоумышленник был задержан «на горячем» после получения им неправомерной выгоды.

«В ходе личного обыска у задержанного изъято 1500 долларов США неправомерной выгоды. Кроме того, во время проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружена и изъята часть денежных средств, которые были переданы последнему 30.06.2023», - сказано в сообщении.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. Следствие продолжается.

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