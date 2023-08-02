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Формування згоди на виїзд дитини за допомогою Дії не дозволяє перевірити обсяг дієздатності особи у момент надання згоди, чи страждає така особа на психічний розлад, чи не перебуває під дією спиртних напоїв, наркотичних засобів, або ж взагалі, чи є це її справжнім волевиявленням.

У цивільних осіб, які мають не задекларовану зброю та боєприпаси, буде місяць на їх декларування або здачу

У законі встановлять, що цивільним особам забороняється носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні в реєстрах і базах даних МВС чи які не задекларовані в органах Національної поліції, на території, де не ведуться бойові дії.

  1. В Україні

Затримали киянина, який за $5 000 обіцяв повпливати на МСЕК щодо присвоєння групи інвалідності

10:13, 2 серпня 2023
Чоловіка, який обіцяв повпливати на МСЕК, було затримано під час отримання ним неправомірної вигоди.
Затримали киянина, який за $5 000 обіцяв повпливати на МСЕК щодо присвоєння групи інвалідності
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У Києві затримали 46-річного чоловіка, який запропонував громадянину за 5 000 доларів США посприяти в одержанні довідки МСЕК для визначення йому групи інвалідності, у зв’язку з відсутності однієї нирки від народження. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, 30 червня в якості першої частини хабаря фігуранту передано 3500 доларів США, а іншу частину неправомірної вигоди у сумі 1 500 доларів США планувалось передати 27.07.2023.

27 липня 2023 року зловмисника затримали «на гарячому» після отримання ним неправомірної вигоди.

«В ході особистого обшуку у затриманого вилучено 1 500 доларів США неправомірної вигоди. Крім того, під час проведення обушку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено частину грошових коштів, які останньому були передані 30.06.2023», - сказано у повідомленні.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці.  Слідство триває.

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