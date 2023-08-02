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  1. В Украине

Присвоил более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов: в Одесской области задержали военного бухгалтера

10:32, 2 августа 2023
Установлено, что благодаря схеме фигурант приобрел авто премиум класса.
Присвоил более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов: в Одесской области задержали военного бухгалтера
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В Одесской области разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ. Об этом сообщает СБУ.

Незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части.

«По данным следствия, должностное лицо насчитывало зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

Установлено, что благодаря схеме фигурант приобрел авто премиум класса.

При этом в целом чиновник разворовал более 10 млн бюджетных гривен.

Для реализации сделки он вносил недостоверную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части.

Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, безосновательно получивший от начальника финансово-экономической службы батальона.

Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств как зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части», — говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружен автомобиль Audi Q7, ценные гаджеты и бытовую технику, которые он приобрел за украденные деньги.

Также обнаружено почти 2,5 млн присвоенных гривен на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг.

Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена на экспертизу.

На основании собранных доказательств военному бухгалтеру поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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