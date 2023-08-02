Представительство в исполнительном производстве: что изменяется с 3 августа

В Украине упрощается процедура подтверждения полномочий адвоката как представителя в исполнительном производстве.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции Одесса сообщило, какими документами с 3 августа будет подтверждаться полномочия адвоката как представителя стороны исполнительного производства. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с 3 августа 2023 г. вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении доступа к безвозмездной правовой помощи» от 10.04.2023 № 3022-IX, которым абзац второй части четвертой статьи 16 Закона Украины «Об исполнительном производство» излагается в новой редакции.

Так, полномочия адвоката как представителя подтверждаются одним из следующих документов:

- доверенностью;

- ордером, выданным в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»;

- поручением органа (учреждения), уполномоченного законом на оказание бесплатной юридической помощи, выданной в соответствии с Законом Украины «О бесплатной юридической помощи».

Ознакомиться с изменениями можно по ссылке.

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