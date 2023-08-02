Представництво у виконавчому провадженні: що змінюється з 3 серпня

В Україні спрощується процедура підтвердження повноважень адвоката як представника сторони у виконавчому провадженні.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса повідомило, якими документами з 3 серпня буде підтверджуватись повноваження адвоката як представника сторони виконавчого провадження. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що з 3 серпня 2023 року набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги» від 10.04.2023 № 3022-IX, яким абзац другий частини четвертої статті 16 Закону України «Про виконавче провадження» викладається в новій редакції.

Так, повноваження адвоката як представника підтверджуються одним з таких документів:

- довіреністю;

- ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

- дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, виданим відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

Ознайомитися із змінами можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.