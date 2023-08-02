2 серпня: яке сьогодні свято та головні події

2 серпня в Україні і світі святкують День екологічного боргу та день пам’яті пророка Іллі.

У середу, 2 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

2 серпня в Україні і світі святкують День екологічного боргу. Дата була створена для того, щоб привернути увагу людства до того, що ресурси нашої планети не вічні та повідомити, що кожна людина є своєрідним боржником. Цікаво, що день святкування щороку переносять, адже він залежить від того, коли люди повністю вичерпають кількість ресурсів, яка може відновитися впродовж одного року. Варто також зазначити, що День екологічного боргу — це не зовсім свято в звичному розумінні цього слова. Адже він вказує на те, що людство використовує ресурси планети в надмірній кількості.

Також 2 серпня День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. Проєкт було створено для того, щоб увіковічнити пам'ять полеглих воїнів, популяризувати їхні героїчні вчинки, які можуть стати взірцевими для кожного громадянина країни. Цього дня зазвичай по всій країні проводять мітинги-реквієми, відбувається панахида, віддається шана тим, хто формували славу десантних військ України.

А ще 2 серпня святкують День народження поштової скриньки. Дата з'явилася невипадково, тому що саме цього дня на вулицях Лондона встановили перші скриньки для листів (1858 рік). Але сама конструкція була відома більше ніж за три століття до цієї дати. 1500 року Бартоломеу Діаш, який був португальським мореплавцем, прямував до Південної Африки та потрапив у сильну бурю, в якій загинув він та більшість членів його екіпажу. Офіцер, що вижив, вирішив написати про подію. Він записав все на клаптику паперу, засунув його в черевик, який повісив на дерево.

Яке сьогодні церковне свято

2 серпня в церковному календарі – день пам’яті пророка Іллі. Він був першим християнським пророком. Народився Ілля в Фесвії Галаадській за 900 років до народження Ісуса Христа. Від малих літ пророк присвятив себе служінню Богові. Він оселився в пустелі, свої дні проводив у суровому пості та молитві. Але більшість людей тоді поклонялися ідолам.

Календар важливих подій за 2 серпня:

216 рік до н. е. — у битві під Каннами карфагенський полководець Ганнібал розбиває 80-тисячне римське військо і завдає найважчої поразки Риму за всю історію його існування;

47 рік до н. е. — біля м. Зели Гай Юлій Цезар перемагає царя Боспорського царства Фарнака ІІ;

1519 рік — 40-тисячне кримсько-татарське військо Багатур-Салтана розбиває у битві під Сокалем 20-тисячне військо литовського гетьмана Костянтина Острозького;

1776 рік — відбувається церемонія підписання Декларації незалежності 13 північноамериканських колоній, яка була прийнята 4 липня Континентальним конгресом;

1791 рік — у Відні Жан-П'єр Бланшар проводить перші успішні випробування парашута: з повітряної кулі він скидає домашніх тварин;

1865 рік — у видавництві Макміллана виходить перше видання книжки Льюїса Керрола "Пригоди Аліси в Дивокраї";

1887 рік — Ровелл Годж отримує патент на колючий дріт;

1909 рік — на озброєння армії США приймають перший військовий літак, побудований братами Райт;

1914 рік — Королівство Італія оголошує про свій нейтралітет в європейському конфлікті (Перша світова війна);

1917 рік — вперше здійснюють приземлення літака "Сопвіч" на палубу корабля британських військово-морських сил "Furious";

1918 рік — Гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1919 рік — повертаючись до України, гине в авіатрощі під Ратибором (Сілезія) Дмитро Вітовський;

1939 рік — Альберт Ейнштейн надсилає президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому інформує про роботу нацистських фізиків із створення атомної зброї та закликає розпочати в США дослідну програму;

1940 рік — бригадний генерал Шарль де Голль, який після капітуляції Французької республіки залишає країну, із Лондона закликає усіх патріотів продовжувати збройну боротьбу з нацистською Німеччиною;

1943 рік — відбуваються повстання і втеча ув'язнених у концентраційному таборі "Треблінка";

1945 рік — завершується Потсдамська конференція;

1953 рік — у Києві відкривають дитячу залізницю;

1964 рік — Тонкінський інцидент, що спричиняє ескалацію війни у В'єтнамі;

1970 рік — у Белфасті британська армія вперше застосовує гумові кулі проти північних ірландців;

1990 рік — о 14:00 за місцевим часом іракські війська нападають на Кувейт;

1990 рік — у Дніпропетровську (нині — Дніпро) розпочинаються Дні козацької слави, присвячені 500 річчю українського козацтва;

1991 рік — Сполучені Штати Америки визнають незалежність Латвії, Литви та Естонії;

2005 рік — катастрофа літака Airbus A340 французьких авіаліній в аеропорту Торонто;

2006 рік — в Йоганнесбургу (ПАР) уперше за останні 25 років випадає сніг;

2014 рік — суд Тбілісі заочно арештовує екс-президента Михаїла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень;

2017 рік — у США набирає чинності ухвалений обома палатами Конгресу Закон № 3364 про протидію агресії Росії, КНДР та Ірану;

2020 рік — від МКС повертається капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі);

2022 рік — Ненсі Пелосі відвідує Тайвань.

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