2 августа: какой сегодня праздник и главные события

2 августа в Украине и мире отмечают День экологического долга и день памяти пророка Илии.

В среду, 2 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

2 августа в Украине и мире отмечают День экологического долга. Дата была создана для того, чтобы привлечь человечество к тому, что ресурсы нашей планеты не вечны и сообщить, что каждый человек является своеобразным должником. Интересно, что день празднования ежегодно переносят, ведь он зависит от того, когда люди полностью исчерпают количество ресурсов, которые могут восстановиться в течение одного года. Стоит отметить, что День экологического долга — это не совсем праздник в привычном понимании этого слова. Ведь он указывает на то, что человечество использует ресурсы планеты в избытке.

Также 2 августа День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений. Проект создан для того, чтобы увековечить память павших воинов, популяризировать их героические поступки, которые могут стать образцовыми для каждого гражданина страны. В этот день обычно по всей стране проводят митинги-реквиемы, совершается панихида, отдается уважение тем, кто формировал славу десантных войск Украины.

А еще 2 августа празднуют День рождения почтового ящика. Дата появилась неслучайно, потому что именно в этот день на улицах Лондона установили первые ящики для писем (1858 год). Но сама конструкция была известна более чем за три столетия до этой даты. В 1500 году Бартоломеу Диаш, который был португальским мореплавателем, направлялся в Южную Африку и попал в сильную бурю, в которой он погиб и большинство членов его экипажа. Выживший офицер решил написать о событии. Он записал все на клочке бумаги, сунул его в башмачок, повесивший на дерево.

Какой сегодня церковный праздник

2 августа в церковном календаре – день памяти пророка Илии. Он был первым христианским пророком. Родился Илия в Фесвии Галаадской за 900 лет до рождения Иисуса Христа. С малых лет пророк посвятил себя служению Богу. Он поселился в пустыне, проводил свои дни в суровом посте и молитве. Но большинство людей тогда поклонялось идолам.

Календарь важных событий за 2 августа:

216 год до н. э. — в битве под Каннами карфагенский полководец Ганнибал разбивает 80-тысячное римское войско и наносит самое тяжелое поражение Риму за всю историю его существования;

47 год до н. э. — возле г. Зели Гай Юлий Цезарь побеждает царя Боспорского царства Фарнака II;

1519 год — 40-тысячное крымско-татарское войско Багатур-Салтана разбивает в битве под Сокалем 20-тысячное войско литовского гетмана Константина Острожского;

1776 год — происходит церемония подписания Декларации независимости 13 североамериканских колоний, которая была принята 4 июля Континентальным конгрессом;

1791 год — в Вене Жан-Пьер Бланшар проводит первые успешные испытания парашюта: с воздушного шара он сбрасывает домашних животных;

1865 год — в издательстве Макмиллана выходит первое издание книги Льюиса Кэррола «Приключения Алисы в Дивокраи»;

1887 год — Ровелл Годж получает патент на колючую проволоку;

1909 год — на вооружение армии США принимают первый военный самолет, построенный братьями Райт;

1914 год — Королевство Италия объявляет о своем нейтралитете в европейском конфликте (Первая мировая война);

1917 год — впервые осуществляют приземление самолета «Сопвич» на палубу корабля британских военно-морских сил «Furious»;

1918 год — гетман Украины Павел Скоропадский утверждает закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинского государства;

1919 год — возвращаясь в Украину, погибает в авиатроше под Ратибором (Силезия) Дмитрий Витовский;

1939 год — Альберт Эйнштейн присылает президенту США Франклину Рузвельту письмо, в котором информирует о работе нацистских физиков по созданию атомного оружия и призывает начать в США опытную программу;

1940 год — бригадный генерал Шарль де Голль, после капитуляции Французской республики покидающий страну, из Лондона призывает всех патриотов продолжать вооруженную борьбу с нацистской Германией;

1943 год — происходят восстание и бегство заключенных в концентрационном лагере «Треблинка»;

1945 год — завершается Потсдамская конференция;

1953 год — в Киеве открывают детскую железную дорогу;

1964 год — Тонкинский инцидент, вызывающий эскалацию войны во Вьетнаме;

1970 год — в Белфасте британская армия впервые применяет резиновые шары против северных ирландцев;

1990 год — в 14:00 по местному времени иракские войска нападают на Кувейт;

1990 год — в Днепропетровске (ныне — Днепр) начинаются Дни казацкой славы, посвященные 500-летию украинского казачества;

1991 год — Соединенные Штаты Америки признают независимость Латвии, Литвы и Эстонии;

2005 год — катастрофа самолета Airbus A340 французских авиалиний в аэропорту Торонто;

2006 год — в Йоханнесбурге (ЮАР) впервые за последние 25 лет выпадает снег;

2014 год — суд Тбилиси заочно арестовывает экс-президента Михаила Саакашвили по делу превышения служебных полномочий;

2017 год — в США вступает в силу принятый обеими палатами Конгресса Закон № 3364 о противодействии агрессии России, КНДР и Ирана;

2020 год — от МКС возвращается капсула Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту, участвовавшими в миссии SpaceX DM-2 (первый полет людей на частном космическом корабле);

2022 год — Нэнси Пелоси посещает Тайвань.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.