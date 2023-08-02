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Застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану: внесено зміни до Кодексу України з процедур банкрутства

17:40, 2 серпня 2023
Закон покликаний спростити доступ суб'єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через повномасштабну збройну агресію рф, до судових процедур банкрутств.
Застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану: внесено зміни до Кодексу України з процедур банкрутства
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29 липня набрав чинності Закон України від 13.07.2023 № 3249-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань провадження та застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану», опублікований в Офіційному віснику України 28 липня 2023 року № 19. Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

З пояснювальної записки вбачається, що цей закон розроблений з метою спрощення доступу до процедур банкрутств і підвищення ефективності їх застосування в умовах воєнного та післявоєнного стану та з метою уточнення низки процедурних питань і усунення неузгодженостей і недоліків, виявлених під час практичного застування положень Кодексу України з процедур банкрутства.

Для повноцінного використання можливостей Кодексу задля збереження сталості економічних відносин в Україні, можливості відновлення платоспроможності боржників, в тому числі збереження робочих місць і врегулювання виконання зобов'язань, а також запобігання банкрутству боржників або швидкого виходу неплатоспроможних боржників з ринку, передбачені компенсаторні і додаткові механізми на час воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування, які дозволять таким неплатоспроможним суб’єктам застосовувати судові процедури банкрутства без додаткових умов, які можуть бути наразі перешкодою для доступу або об'єктивно складними для виконання.

Документ покликаний спростити доступ суб'єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через повномасштабну збройну агресію рф, до судових процедур банкрутств.

Зокрема, на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування:

  • проведення зборів та комітету кредиторів може здійснюватися дистанційно;
  • може бути продовжено господарським судом строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та/або другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника;
  • арбітражний керуючий не несе дисциплінарної відповідальності за невчинення дій та невиконання обов'язків, якщо це було унеможливлено у зв'язку з веденням бойових дій;
  • зупиняється нарахування відсотків на зобов'язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані згідно плану санації чи плану реструктуризації боргів боржника;
  • справу про банкрутство може бути відкрито без авансування винагороди арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду, за умови укладення боржником з арбітражним керуючим угоди;
  • шкода та/або збитки, завдані боржнику внаслідок збройної агресії проти України, підлягають обов'язковій оцінці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

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