Кабмін схвалив Стратегію повернення активів на 2023-2025 роки: що вона передбачає

Стратегія повернення активів визначає курс державної політики щодо запровадження комплексної моделі повернення незаконних активів в Україну.

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Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів повідомило, що Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію повернення активів на 2023-2025 роки. Про це йдеться у пресслужбі АРМА.

У відомстві зазначають, що Стратегія визначає курс державної політики щодо запровадження комплексної моделі повернення незаконних активів в Україну шляхом:

- удосконалення законодавства щодо повернення активів, одержаних злочинним шляхом;

- посилення інституційних спроможностей державних органів, уповноважених на здійснення заходів з повернення активів;

- посилення міжвідомчого та міжнародного співробітництва у відповідній сфері.

При цьому ухвалений документ слугуватиме також основою для розробки механізмів виплати компенсацій, відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також для відшкодування збитків, завданих нашій країні внаслідок збройної агресії російської федерації.

«Прийняття Стратегії до сьогодні залишалось істотним елементом виконання зобов'язань України перед ЄС, на чому неодноразово наголошували наші європейські партнери. Це також важливий крок для інституційного розвитку АРМА, який дозволить розкрити потенціал Агентства у реалізації заходів повернення злочинних активів до України», - зазначила Голова АРМА Олена Дума.

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