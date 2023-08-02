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  1. В мире

Дональду Трампу выдвинули уголовные обвинения по делу о штурме Капитолия

10:51, 2 августа 2023
Бывшего президента США вызвали предстать перед судом в Вашингтоне 3 августа.
Дональду Трампу выдвинули уголовные обвинения по делу о штурме Капитолия
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Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по четырем пунктам по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщают CNN и New York Times.

Экс-президент США обвиняется в:

  • сговоре с целью нарушения прав,
  • сговоре с целью обмана правительства,
  • препятствии официальному расследованию,
  • заговоре с целью препятствования расследованию.

По двум из этих пунктов Трампу может грозить до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20.

«Каждый из этих сговоров — базировавшийся на распространенном недоверии, которое обвиняемый создавал из-за дестабилизационной лжи о фальсификации выборов — было направлено на фундаментальную функцию федерального правительства США: национальный процесс сбора, подсчета и сертификации результатов президентских выборов», — говорится в обвинении.

Прокуратура заявила, что Трамп «был полон решимости остаться у власти» после проигрыша на выборах 2020 года, и что он вместе с соучастниками организовал сговор, чтобы отменить результаты выборов во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Сам Трамп обвинение отвергает, называя их политически мотивированными и фальшивыми.

Бывшего президента США вызвали предстать перед судом в Вашингтоне 3 августа.

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