Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій — Єрмак

Гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО.

Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що 3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, що є основою для розроблення відповідних двосторонніх угод.

«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», – написав він на своєму Телеграм-каналі.

Зазначається, що іі гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

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