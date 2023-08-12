Укрзализныця назначила дополнительные рейсы между Киевом и Львовом

Из Киева во Львов из-за значительного спроса среди пассажиров назначили дополнительные поезда.

Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда № 191/192 Киев - Львов на 21 и 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Вагоны с кондиционированием будут отправляться из столицы в 07:05, а прибывать во Львов в 17:03. Обратно со Львова отправка в 13:15, прибытие в Киев в 22:05.

Дополнительные рейсы также будет иметь поезд № 163/164 Киев — Львов, который будет отправляться из Киева 14, 15 и 16 августа в 06:28 и прибывать во Львов в 13:58 (16 августа — в 13:40). Обратно поезд будет отправляться из Львова в те же даты в 14:50 и прибывать в Киев в 22:27.

Этот поезд будет удобным для харьковчан: в приложении «Укрзализныци» можно выбрать поездку с пересадкой №63 Харьков – Киев + №163 Киев – Львов.

Билеты уже есть в продаже.

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