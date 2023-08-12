В Ужгороде разоблачили call-центр, работники которого выманивали деньги у иностранных граждан

По данным полиции, работу колл-центра организовали ужгородец и харьковчанин, которые присоединили к схеме около 20 операторов.

Фото: полиция

В Ужгороде заблокировали работу масштабного колл-центра, работники которого предлагали гражданам Чехии и Венгрии купить криптовалюту и акции. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители вошли в арендованный в центре города офис, где застали двух организаторов преступления и исполнителей.

Установлено, что на эту организацию в общей сложности работало 20 операторов. Одним из требований к ним было знание иностранных языков, ведь в основном они совершали звонки гражданам соседних Чехии и Венгрии.

В разговоре фигуранты представлялись работниками инвестиционных кампаний и предлагали потерпевшим покупку акций и криптовалюты. По оперативной информации деятельность этой организации только через месяц могла приносить злоумышленникам десятки тысяч долларов.

Организаторами схемы являются 34-летний ужгородец и его сообщник из Харькова. Сообщается, что прежде чем устроить на работу в call-центр, кандидатов проверяли на полиграфе и подписывали с ними соглашение о неразглашении полученных во время мошеннических действий сведений.

В ходе обыска следователи изъяли ряд доказательств, в том числе всю компьютерную технику и документацию.

По факту мошенничества начато уголовное производство. Следствие продолжается.

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