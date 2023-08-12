В Крыму прозвучала серия взрывов: оккупанты говорят об атаке БПЛА, видео

Взрывы были в Новоозерном, где расположена российская военная база.

Ночью во временно оккупированном Крыму раздалась серия мощных взрывов. Оккупационные "власти" заявляли об атаке беспилотников.

В соцсетях опубликовали видео с взрывами, звуками дронов и выстрелами.

Сообщается, что взрывы были в Новоозерном, где расположена российская военная база.

Как всегда оккупанты заверили, что их ПВО якобы "все сбила", но напуганные очевидцы заявляли о "конце света".

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