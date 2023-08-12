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Яке свято 12 серпня: традиції, прикмети, заборони

09:20, 12 серпня 2023
В Україні та в світі відзначають День молоді.
Яке свято 12 серпня: традиції, прикмети, заборони
Фото: Shutterstock
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У суботу, 12 серпня, святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Свято було затверджене на початку зими 1999 року Генеральною асамблеєю ООН.

Також сьогодні Всесвітній день слонів. Цей день є дієвим заходом, який спрямований на обговорення всіх проблем, що загрожують слонам в сучасному світі. 

 

Ще 12 серпня — День вінілових платівок. Пам'ятний день був створений за ініціативи некомерційної американської компанії, яка займається збиранням досі збережених вінілових носіїв звуку, музики та культури.

Крім того, сьогодні відзначають День середньої дитини. Свято було запроваджене Елізабет Вокер 1986 року. "Синдром середньої дитини" є загальновизнаним, адже вже давно відомо, що черга народження може впливати на деякі риси характеру. 

Православна церква вшановує пам'ять апостолів від сімдесяти Сили, Силуана, Єпенета, Крискента і Андроніка, а також мученика Іоанна Воїна.

Серед наших предків існувало чимало прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: перед світанком сильно мерехтять зірки — будуть рясні опади;
  • павутина літає в повітрі — ще протримається сонячна погода;
  • вітряно і йде дощ — чекайте на дощову погоду, яка протримається ще довго;
  • на деревах іній — озимі дадуть великий урожай;
  • комахи кусаються, дуже душно — скоро піде дощ;
  • прохолодна погода вказує, що найближчим часом опадів не буде;
  • старанно вмивається кішка — на гарну погоду.

А також заборон:

  • Не варто ледарюати, заборонено навіть просто довго відпочивати.
  • Не слід надто багато їсти, вживати алкогольні напої.
  • Цього дня не рекомендується укладати важливі угоди, ухвалювати рішення, які можуть вплинути на майбутнє.

12 серпня здавна вважається вдалим для догляду за бджолами і збору меду, оскільки святі Силуан і Сила є покровителями пасічників. Їм моляться про здоров'я бджіл і про гарний урожай у вуликах.

У свято 12 серпня наші предки окрім сезонних ягід збирали також листя малини і смородини. Його додавали в банки з консервованими огірками і помідорами, а також засушували і готували з нього ароматний чай. Також в цей день збирали листя лопуха і прикладали до хворих місць.

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