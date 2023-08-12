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россия перебросила десантников в Запорожскую область, — разведка Британии

10:07, 12 августа 2023
Сообщается, что оккупанты, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова Запорожской области.
россия перебросила десантников в Запорожскую область, — разведка Британии
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Десантные войска рф, вероятно, перебросили из Херсонской в ​​Запорожскую область, что может ослабить обороны окупантов на левом берегу Днепра на юге Украины. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечается, захватчики, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова Запорожской области. За этот участок отвечает 58-я оккупационная армия рф.

Разведка отмечает, что 70-й и 71-й мотострелковые полки рф также истощены и понесли большие потери. Переброска десантников позволит оккупантам оттянуть полки для восстановления.

"Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону россии у восточного берега Днепра более слабой, где ее все больше беспокоят налеты украинских десантных сил", - сказано в сообщении.

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