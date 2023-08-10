В ОК «Юг» объяснили, почему считают неуместным открытие пляжей в Одесской области

Исключать возможность высадки десанта не может никто, — заявила Наталья Гуменюк.

Фото: od.vgorode.ua

Как мы писали, в Одесской области планируют открыть пляжи к бархатному сезону, однако военное командование считает это решение неуместным. Об этом сообщил руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в комментарии Суспільне.

«Позиция военного командования состоит в том, что побережье Черного моря – это линия охраны и обороны, а также линия чрезвычайной опасности. Мы понимаем, что российские корабли находятся достаточно далеко от берегов, контролируемых Украиной сегодня, но абсолютно исключать вероятность высадки вражеского десанта никто не может», — сказала Гуменюк.

Также она прокомментировала использование защитных сеток на пляжах.

«Я лично не знаю таких сеток, которые могут гарантировать, что мина не сдетонирует. Тем более, что морские и якорные мины имеют достаточно чувствительный элемент и их подрыв в воде может повлечь за собой гидроудар в самой толще воды до километра, а разлет обломков до 200 метров, поэтому от них нужно держаться довольно далеко», — отмечает Гуменюк.

Кроме того, она подчеркнула, что последствия от подрыва Каховской ГЭС еще не полностью исчерпаны, поскольку мусор может залегать на глубине или среди островов мусора, дрейфующих в море.

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