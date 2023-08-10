За несвоевременную подачу деклараций будут наказывать в автоматическом режиме, - Рада приняла законопроект

Ответственность за несвоевременное представление декларации будет наступать, независимо от того, были ли у субъекта декларирования уважительные основания подать электронную декларацию с опозданием.

Приближается время, когда парламент примет закон о возобновлении декларирования чиновников, депутатов и судей, поэтому страсти вокруг этого события постепенно разгораются.

9 августа в Верховной Раде появился и в тот же день был рекомендован к принятию за основу профильным Комитетом законопроект 9587-д, направленный на изменение правил наказания должностных лиц за несвоевременную подачу деклараций.

10 августа Верховная Рада приняла его за основу.

Так, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство юстиции недавно внесло законопроекты 9586 и 9587, которые сразу натолкнулись на критику от председателя НАПК Александра Новикова. В связи с подачей в парламент этих проектов Новиков даже написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, где выразил свое возмущение тем фактом, что проекты были одобрены Кабмином без его приглашения на заседание и без резолюции НАПК.

На следующий день в Верховной Раде был зарегистрирован новый доработанный законопроект 9587-д. Его авторами выступают глава правоохранительного Комитета Раді Сергей Ионушас, депутаты Владлен Неклюдов, Вячеслав Медяник, Александр Бакумов и другие.

Как указывают авторы, их законопроектом вносятся изменения в КУоАП, которые позволят «упростить и автоматизировать» оформление материалов об административных правонарушениях по статье 172-6 КУоАП.

Эти изменения реализуются путем предоставления полномочий НАПК по вынесению постановлений по делам об админправонарушении без составления протокола о правонарушениях по статье 172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля).

А из самой статьи 172-6, устанавливающей ответственность за несвоевременное представление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, вычеркивают условие «без уважительных причин».

То есть, ответственность по ней будет наступать, независимо от того, были ли у субъекта декларирования уважительные основания подать электронную декларацию с опозданием или нет.

Напомним, что наказывается такое админправонарушение штрафом в размере от 850 до 1700 грн.

Депутаты объясняют, что желают таким образом сэкономить время и ресурсы и уменьшить нагрузку на суды, поскольку сейчас процесс привлечения к админответственности состоит из установления факта несвоевременной подачи декларации, сбора доказательств для составления протокола, направления материалов в суд и рассмотрение судом дела с обязательным участием прокурора и субъекта нарушения.

Потому процедуру будут автоматизировать. Нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме с помощью средств реестра (относительно ч. 1 ст. 172-6 КУоАП), протокол не составляется и рассмотрение дела происходит без участия прокурора и присутствия привлекаемого к административной ответственности лица.

Законопроектом предоставляется право НАПК осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, принимать решение о применении административных взысканий и обеспечивать их исполнение в порядке, определенном НАПК.

Что еще предлагают авторы

Предлагаемые изменения исключают возможность освобождения от административной ответственности по малозначительности при совершении указанного правонарушения.

При этом ознакомление с материалами дела, предоставление объяснений, доказательств, ходатайств предусматривается путем предоставления их через персональный электронный кабинет Реестра.

Также предполагается, что постановление о наложении административного взыскания за правонарушения, предусмотренного статьей 172-6 настоящего Кодекса (кроме дел об административных правонарушениях, связанных с несвоевременным представлением без уважительных причин декларации, которые находились на рассмотрении у судьи до вступления этого Закона в силу) может быть обжаловано в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или суд, в порядке, определенном КАСУ, с особенностями, установленными КУоАП.

Вступление в силу этого закона предлагается привязать к вступлению в силу еще не принятого закона о возобновлении декларирования.

Протоколы, которые составлены, но не рассмотрены до дня вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления в силу. Также рассмотрение дел об административных правонарушениях, которое началось, но не завершилось вынесением постановления ко дню вступления в силу этого закона, осуществляется в порядке, действовавшем до вступления в силу. Аналогично материалы, которые на день вступления в силу данного закона находятся на рассмотрении в судах, продолжают рассматриваться по правилам, действовавших ранее.

В Реестр коррупционеров вносить не будут

Интересно также и то, как депутаты предлагают урегулировать вопрос внесения фамилий чиновников в Реестр коррупционеров.

Если лицо уплачивает штраф на исполнение постановления по делу об административном правонарушении вынесенным должностным лицом Национального агентства без обжалования, то сведения о таком лице не вносятся в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Кроме того, депутаты, как и Минюст, предлагают ограничить срок хранения сведений в Реестре коррупционеров.

Он будет составлять относительно:

сведений о привлечении к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – 1 год;

сведений о наложении административного взыскания на физическое лицо за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения – 1 год;

сведений о привлечении к уголовной ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – к погашению или снятию судимости с лица, но не менее 5 лет;

сведений о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения – 5 лет.

По истечении этих сроков сведения подлежат исключению из Реестра коррупционеров.

Автор: Наталя Мамченко

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