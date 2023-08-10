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На Кипре таблетками от Covid-19 для людей начинают спасать котов

12:39, 10 августа 2023
Министерство здравоохранения разрешило лечить болезнь противовирусными таблетками, которые назначались людям.
На Кипре таблетками от Covid-19 для людей начинают спасать котов
Источник фото: Christina Assi/AFP/Getty Images
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Ветеринары на Кипре начинают использовать разработанное для людей лекарство от Covid-19 для кошек, чтобы остановить распространение вирулентного штамма кошачьего коронавируса, убившего тысячи котов.

Министерство здравоохранения разрешило лечить болезнь противовирусными таблетками, которые назначались людям.

Об этом газете «The Guardian» рассказал директор государственной ветеринарной службы Христодулос Пипис.

Распространение препаратов произошло после тревожного роста на Кипре случаев кошачьего инфекционного перитонита (FIP), вызванного кошачьим коронавирусом, который, если его не лечить, почти всегда летальный, объясняют в издании.

Сообщается, что вирус впервые был замечен в январе в Никосии, столице Кипра. По данным Панкипрской ветеринарной ассоциации (PVA), в течение трех-четырех месяцев он распространился по всему острову.

Ветслужбы Кипра получили первые партии лекарств со склада в Международный день кошек.

В общей сложности для спасения кошек на Кипре выделили 80 тысяч доз лекарств.

Хотя мутированный кошачий вирус не связан с Covid-19 и им не могут заразиться люди, молнупиравир, активный ингредиент таблеток против Covid, оказался полезным для кошек с диагнозом FIP.

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