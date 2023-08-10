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  1. В Украине

Стало известно, какие автомобили из Китая чаще всего покупали украинцы в июле

11:11, 10 августа 2023
Большинство легковушек из КНР были электромобили.
Стало известно, какие автомобили из Китая чаще всего покупали украинцы в июле
Фото: pixabay.com
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За прошлый месяц украинцы приобрели 924 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества 616 авто – новых, 308 – подержанных. Абсолютное большинство легковушек были электромобили.

Самые популярные модели легковушек китайского происхождения, прошедшие в июле свою первую регистрацию в Украине:

  1. VOLKSWAGEN ID.4 – 326 ед.;
  2. VOLKSWAGEN ID.6 – 70 ед.;
  3. DONGFENG/HONDA M-NV – 64 ед.;
  4. TOYOTA BZ4X – 52 ед.;
  5. HONDA E – 50 ед.;
  6. CHERY Tiggo 4 – 27 ед.;
  7. CHERY Tiggo 2 – 24 ед.;
  8. MG HS – 20 ед.;
  9. VOLKSWAGEN ID.3 – 17 ед.;
  10. JETOUR X70 – 17 ед.

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