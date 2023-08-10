Стало известно, какие автомобили из Китая чаще всего покупали украинцы в июле

Большинство легковушек из КНР были электромобили.

Фото: pixabay.com

За прошлый месяц украинцы приобрели 924 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества 616 авто – новых, 308 – подержанных. Абсолютное большинство легковушек были электромобили.

Самые популярные модели легковушек китайского происхождения, прошедшие в июле свою первую регистрацию в Украине:

VOLKSWAGEN ID.4 – 326 ед.; VOLKSWAGEN ID.6 – 70 ед.; DONGFENG/HONDA M-NV – 64 ед.; TOYOTA BZ4X – 52 ед.; HONDA E – 50 ед.; CHERY Tiggo 4 – 27 ед.; CHERY Tiggo 2 – 24 ед.; MG HS – 20 ед.; VOLKSWAGEN ID.3 – 17 ед.; JETOUR X70 – 17 ед.

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