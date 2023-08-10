Стало известно, какие автомобили из Китая чаще всего покупали украинцы в июле

За прошлый месяц украинцы приобрели 924 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого количества 616 авто – новых, 308 – подержанных. Абсолютное большинство легковушек были электромобили.
Самые популярные модели легковушек китайского происхождения, прошедшие в июле свою первую регистрацию в Украине:
- VOLKSWAGEN ID.4 – 326 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.6 – 70 ед.;
- DONGFENG/HONDA M-NV – 64 ед.;
- TOYOTA BZ4X – 52 ед.;
- HONDA E – 50 ед.;
- CHERY Tiggo 4 – 27 ед.;
- CHERY Tiggo 2 – 24 ед.;
- MG HS – 20 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.3 – 17 ед.;
- JETOUR X70 – 17 ед.
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