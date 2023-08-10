Стало відомо, які автомобілі з Китаю найчастіше купували українці у липні

За минулий місяць українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром.
Із цієї кількості 616 авто - нових, 308 - вживаних. Абсолютна більшість легковиків були електромобілі.
Найпопулярніші моделі легковиків китайського походження, які у липні пройшли свою першу реєстрацію в Україні:
- VOLKSWAGEN ID.4 – 326 од.;
- VOLKSWAGEN ID.6 – 70 од.;
- DONGFENG/HONDA M-NV – 64 од.;
- TOYOTA BZ4X – 52 од.;
- HONDA E – 50 од.;
- CHERY Tiggo 4 – 27 од.;
- CHERY Tiggo 2 – 24 од.;
- MG HS – 20 од.;
- VOLKSWAGEN ID.3 – 17 од.;
- JETOUR X70 – 17 од.
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