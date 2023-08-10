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  1. В Україні

Стало відомо, які автомобілі з Китаю найчастіше купували українці у липні

11:11, 10 серпня 2023
Більшість легковиків з КНР були електромобілі.
Стало відомо, які автомобілі з Китаю найчастіше купували українці у липні
Фото: pixabay.com
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За минулий місяць українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю.  Про це повідомляє Укравтопром.

Із цієї кількості 616 авто - нових, 308 - вживаних. Абсолютна більшість легковиків були електромобілі. 

Найпопулярніші моделі легковиків китайського походження, які у липні пройшли свою першу реєстрацію в Україні:

  1. VOLKSWAGEN ID.4 – 326 од.;
  2. VOLKSWAGEN ID.6 – 70 од.;
  3. DONGFENG/HONDA M-NV – 64 од.;
  4. TOYOTA BZ4X – 52 од.;
  5. HONDA E – 50 од.;
  6. CHERY Tiggo 4 – 27 од.;
  7. CHERY Tiggo 2 – 24 од.;
  8. MG HS – 20 од.;
  9. VOLKSWAGEN ID.3 – 17 од.;
  10. JETOUR X70 – 17 од.

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