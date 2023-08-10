Стало відомо, які автомобілі з Китаю найчастіше купували українці у липні

Більшість легковиків з КНР були електромобілі.

Фото: pixabay.com

За минулий місяць українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром.

Із цієї кількості 616 авто - нових, 308 - вживаних. Абсолютна більшість легковиків були електромобілі.

Найпопулярніші моделі легковиків китайського походження, які у липні пройшли свою першу реєстрацію в Україні:

VOLKSWAGEN ID.4 – 326 од.; VOLKSWAGEN ID.6 – 70 од.; DONGFENG/HONDA M-NV – 64 од.; TOYOTA BZ4X – 52 од.; HONDA E – 50 од.; CHERY Tiggo 4 – 27 од.; CHERY Tiggo 2 – 24 од.; MG HS – 20 од.; VOLKSWAGEN ID.3 – 17 од.; JETOUR X70 – 17 од.

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