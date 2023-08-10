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На Кіпрі пігулками від Covid-19 для людей починають рятувати котів

12:39, 10 серпня 2023
Міністерство охорони здоровʼя дозволило лікувати хворобу противірусними пігулками, які призначались людям.
На Кіпрі пігулками від Covid-19 для людей починають рятувати котів
Джерело фото: Christina Assi/AFP/Getty Images
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Ветеринари на Кіпрі починають використовувати розроблені для людей ліки від Covid-19 для котів, щоб зупинити поширення вірулентного штаму котячого коронавірусу, який убив тисячі котів.

Міністерство охорони здоровʼя дозволило лікувати хворобу противірусними пігулками, які призначались людям.

Про це газеті «The Guardian» розповів директор державної ветеринарної служби Христодулос Піпіс.

Розповсюдження препаратів відбулося після тривожного зростання на Кіпрі випадків котячого інфекційного перитоніту (FIP), спричиненого котячим коронавірусом, який, якщо його не лікувати, майже завжди є летальним, пояснюють у виданні.

Повідомляється, що вірус вперше був помічений у січні в Нікосії, столиці Кіпру. За даними Панкіпрської ветеринарної асоціації (PVA), протягом трьох-чотирьох місяців він поширився по всьому острову.

Ветслужби Кіпру отримали перші партії ліків зі складу у Міжнародний день котів.

Загалом для порятунку котів на Кіпрі виділили 80 тисяч доз ліків.

Хоча мутований котячий вірус не пов’язаний з Covid-19 і ним не можуть заразитися люди, молнупіравір, активний інгредієнт таблеток проти Covid, виявився корисним для котів з діагнозом FIP.

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